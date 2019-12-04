В 6 сезоне 10 серии сериала «Викинги» уверенный в себе Олег думает, что его жизни ничего не угрожает. Сплоченные одной идеей Ивар и Игорь уже замышляют что-то неладное. Суровые Харальд и Бьорн готовятся к главному сражению их жизни.
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