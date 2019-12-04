В 6 сезоне 18 серии сериала «Викинги» Убба и поселенцы достигают суши, но вскоре понимают, что территория уже занята. В Уэссексе король Альфред собрал могущественную армию для борьбы с викингами. Кто выйдет из противостояния победителем?
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