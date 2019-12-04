В 6 сезоне 13 серии сериала «Викинги» в Каттегате проходят выборы. Внимание жителей приковано к голосованию, чем пользуются подбирающиеся к гавани чужаки. Тем временем Ивар получает информацию от Дира о готовности войска бросить вызов Олегу.
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