В 6 сезоне 15 серии сериала «Викинги» битва в Гренландии чуть не обернулась для Уббы и компании гибелью. Выбрав новый пункт назначения, они сталкиваются с очередной дилеммой, в то время как события в Киеве приводят к глобальным изменениям в мире.