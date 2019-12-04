В 6 сезоне 15 серии сериала «Викинги» битва в Гренландии чуть не обернулась для Уббы и компании гибелью. Выбрав новый пункт назначения, они сталкиваются с очередной дилеммой, в то время как события в Киеве приводят к глобальным изменениям в мире.
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