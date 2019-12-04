В 6 сезоне 17 серии сериала «Викинги» Альфред Великий узнает о наступлении сыновей Рагнара вместе с армией викингов. Молодой король в сопровождении свиты покидает замок и отправляется навстречу незваным гостям. Грядет решающая битва.
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