В 6 сезоне 7 серии сериала «Викинги» Бьорн наконец-то возвращается в Каттегат. Харальд отправляется дальше мстить Олафу. Ивар и Игорь узнают новую и очень странную информацию о самом князе Дире в Киеве.
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