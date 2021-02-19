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Постер к сериалу Племена Европы
Постер к сериалу Племена Европы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Племена Европы
Племена Европы (2021 - 2021) Tribes of Europa 18+
Год выпуска 2021
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 42 минуты
О чем сериал

«Племена Европы» — немецкий мини-сериал, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. Снятое в жанре научной фантастики шоу рассказывает о будущем человечества. В 2074 году европейский материк оказывается полностью расколот, живущие там люди основали свои собственные независимые племена, никак не взаимодействующие друг с другом. В центре сюжета оказываются брат и сестра. Волею случая в их руки попадает таинственный куб, который, по всей видимости, имеет какие-то магические силы. По ходу развития событий становится понятно, что за этим артефактом ведется настоящая охота, и теперь герои — главные объекты этой охоты...

Племена Европы - трейлер
Племена Европы
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Мелика Форутан
Мелика Форутан
Генриетта Конфуриус
Генриетта Конфуриус
Клаус Тангэ
Ходжи Фортуна
Ходжи Фортуна
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Племена Европы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix
Кадры из сериала
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