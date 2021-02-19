«Племена Европы» — немецкий мини-сериал, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. Снятое в жанре научной фантастики шоу рассказывает о будущем человечества. В 2074 году европейский материк оказывается полностью расколот, живущие там люди основали свои собственные независимые племена, никак не взаимодействующие друг с другом. В центре сюжета оказываются брат и сестра. Волею случая в их руки попадает таинственный куб, который, по всей видимости, имеет какие-то магические силы. По ходу развития событий становится понятно, что за этим артефактом ведется настоящая охота, и теперь герои — главные объекты этой охоты...