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Скоро в прокате «Время сиять»
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Мелика Форутан
Melika Foroutan
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Персоны
Мелика Форутан
Мелика Форутан
Melika Foroutan
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Из мрака прошлого
(2023)
6.5
Магия четырех стихий
(2025)
6.4
Племена Европы
(2021)
Фильмография Мелики Форутан
6.5
Магия четырех стихий
Ein Mädchen namens Willow
семейный
2025, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
6.8
Из мрака прошлого
драма, криминал, триллер
2023, Германия
6.4
Племена Европы
драма, боевик, фантастика
2021, Германия
5.2
Пятеро друзей и долина динозавров
Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
приключения, семейный
2018, Германия
5.6
Деревенские крокодилы 3
Vorstadtkrokodile 3
боевик, приключения, комедия
2011, Германия
5.7
66/67
66/67 – Fairplay war gestern
драма
2009, Германия
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