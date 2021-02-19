Меню
Племена Европы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Племена Европы
Киноафиша Сериалы Племена Европы Сезоны Сезон 1

Tribes of Europa 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Племена Европы»

В 1 сезоне сериала «Племена Европы» история развивается в недалеком, но довольно мрачном будущем, когда весь европейский континент оказывается поделен на несколько обособленных племен. Люди больше не живут в государствах: у каждого теперь есть своя собственная община, она же является единственной семьей. Главные герои — брат и сестра, которые подвергают себя серьезному риску, когда случайно находят таинственный куб. Довольно быстро им становится понятно, что за этот артефакт ведется настоящая кровопролитная битва, в ней участвуют сразу несколько сильнейших племен. Смогут ли брат и сестра остановить мировой конфликт и не пасть его жертвами?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Племена Европы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2021
Глава 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2021
Глава 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2021
Глава 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2021
Глава 5 Chapter 5
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2021
Глава 6 Chapter 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2021
