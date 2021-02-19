В 1 сезоне сериала «Племена Европы» история развивается в недалеком, но довольно мрачном будущем, когда весь европейский континент оказывается поделен на несколько обособленных племен. Люди больше не живут в государствах: у каждого теперь есть своя собственная община, она же является единственной семьей. Главные герои — брат и сестра, которые подвергают себя серьезному риску, когда случайно находят таинственный куб. Довольно быстро им становится понятно, что за этот артефакт ведется настоящая кровопролитная битва, в ней участвуют сразу несколько сильнейших племен. Смогут ли брат и сестра остановить мировой конфликт и не пасть его жертвами?