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Вверх дном 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вверх дном
Киноафиша Сериалы Вверх дном Сезоны Сезон 1

This Way Up 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вверх дном»

В 1 сезоне сериала «Вверх дном» в центре сюжета находится британка по имени Эйн. Ей около тридцати лет, но что самое важное — последние несколько месяцев главная героиня провела в психиатрической клинике, где восстанавливалась после затяжного нервного срыва. Постепенно Эйн начинает входить в темп обычной размеренной жизни: она получает должность преподавателя по английскому языку, устраивается репетитором к мальчику, чей отец слишком привлекательный, чтобы быть одиноким. Кроме того, главная героиня старается разобраться со своим бывшим парнем.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Вверх дном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2019
График выхода всех сериалов
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