В 1 сезоне сериала «Вверх дном» в центре сюжета находится британка по имени Эйн. Ей около тридцати лет, но что самое важное — последние несколько месяцев главная героиня провела в психиатрической клинике, где восстанавливалась после затяжного нервного срыва. Постепенно Эйн начинает входить в темп обычной размеренной жизни: она получает должность преподавателя по английскому языку, устраивается репетитором к мальчику, чей отец слишком привлекательный, чтобы быть одиноким. Кроме того, главная героиня старается разобраться со своим бывшим парнем.