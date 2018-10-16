«Новичок» — многосерийная криминальная драма, повествующая о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который серьезно пересматривает свое отношение к жизни и окружающему миру после тяжелого развода и жуткого инцидента, произошедшего с ним в отделении банка. В частности, герой буквально оказался в шаге от гибели после нападения группы бандитов. В итоге Нолан решает закрыть свой строительный бизнес и переехать в Город Ангелов, чтобы устроиться на работу в местное отделение полиции. Так, Джон становится самым возрастным «новичком» в рядах правоохранителей Лос-Анджелеса. Новая работа учит его по-другому относиться к стрессу, подвергая постоянному смертельному риску.