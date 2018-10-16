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Постер к сериалу Новичок
Постер к сериалу Новичок
Постер к сериалу Новичок
Постер к сериалу Новичок
Постер к сериалу Новичок
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Новичок
Новичок (2018 - …) The Rookie 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 57 часов 45 минут
О чем сериал

«Новичок» — многосерийная криминальная драма, повествующая о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который серьезно пересматривает свое отношение к жизни и окружающему миру после тяжелого развода и жуткого инцидента, произошедшего с ним в отделении банка. В частности, герой буквально оказался в шаге от гибели после нападения группы бандитов. В итоге Нолан решает закрыть свой строительный бизнес и переехать в Город Ангелов, чтобы устроиться на работу в местное отделение полиции. Так, Джон становится самым возрастным «новичком» в рядах правоохранителей Лос-Анджелеса. Новая работа учит его по-другому относиться к стрессу, подвергая постоянному смертельному риску.

Новичок - промо четвертого сезона
Новичок
промо четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Алекси Хоули
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион John Nolan
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс Sergeant Wade Grey
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Алисса Диаз Angela Lopez
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Новичок»
Episode 1
Сезон 5 Серия 1
25 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Новичок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 20 эпизодов
 
Новичок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 20 эпизодов
 
Новичок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 14 эпизодов
 
Новичок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 22 эпизода
 
Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
График выхода сериалов осени-2021: «Новичок», «Хороший доктор», «Анатомия страсти» и другие
Кадры из сериала
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