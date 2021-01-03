Новичок 2018, 3 сезон

The Rookie 16+
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Новичок»

В 3 сезоне сериала «Новичок» главный герой — бывший бизнесмен, а ныне сотрудник лос-анджелесской полиции Джон Нолан — продолжает постигать все прелести работы в защитных структурах одного из самых опасных городов мира. Каждую новую серию новоявленный полицейский сталкивается с жестокими убийцами, наркодилерами, а также террористами. Он вынужден проявлять бесстрашие и спокойствие перед лицом смерти, оставаясь справедливым и честным даже в самых сложных ситуациях. Параллельно Нолан решает многочисленные проблемы в своей непростой личной жизни.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Новичок

Последствия Consequences
Сезон 3 Серия 1
3 января 2021
В правосудии In Justice
Сезон 3 Серия 2
10 января 2021
Ярмарка La Fiera
Сезон 3 Серия 3
17 января 2021
Саботаж Sabotage
Сезон 3 Серия 4
24 января 2021
Локдаун Lockdown
Сезон 3 Серия 5
14 февраля 2021
Откровения Revelations
Сезон 3 Серия 6
21 февраля 2021
Настоящее преступление True Crime
Сезон 3 Серия 7
28 февраля 2021
Дурная кровь Bad Blood
Сезон 3 Серия 8
28 марта 2021
Янтарь Amber
Сезон 3 Серия 9
4 апреля 2021
Человек чести Man of Honor
Сезон 3 Серия 10
11 апреля 2021
Новая кровь New Blood
Сезон 3 Серия 11
18 апреля 2021
Храброе сердце Brave Heart
Сезон 3 Серия 12
2 мая 2021
Тройной долг Triple Duty
Сезон 3 Серия 13
9 мая 2021
Порог Threshold
Сезон 3 Серия 14
16 мая 2021
