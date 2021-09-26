Новичок 2018, 4 сезон

The Rookie 16+
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Новичок»

В 4 сезоне сериала «Новичок» создатели шоу продолжают следить за историей главного героя, сорокалетнего мужчины по имени Джон Нолан. После развода с супругой и чудовищного инцидента, произошедшего в банковском отделении, главный герой заново начинает строить свою жизнь и становится сотрудником лос-анджелесского полицейского отделения. По ходу развития событий Нолан сталкивается с огромным количеством трудностей, связанных с психологическими аспектами работы в полиции, а также своими личными страхами.

8.4
8 IMDb

Список серий сериала Новичок

Жизнь и смерть Life and Death
Сезон 4 Серия 1
26 сентября 2021
Пять минут Five Minutes
Сезон 4 Серия 2
3 октября 2021
На линии огня In the Line of Fire
Сезон 4 Серия 3
10 октября 2021
Красный острый Red Hot
Сезон 4 Серия 4
17 октября 2021
A.C.H.
Сезон 4 Серия 5
31 октября 2021
Поэтическая справедливость Poetic Justice
Сезон 4 Серия 6
7 ноября 2021
Тушение пожара Fire Fight
Сезон 4 Серия 7
14 ноября 2021
Бегство с места ДТП Hit and Run
Сезон 4 Серия 8
5 декабря 2021
Разрушение Breakdown
Сезон 4 Серия 9
12 декабря 2021
Сердцебиение Heart Beat
Сезон 4 Серия 10
2 января 2022
Конец игры End Game
Сезон 4 Серия 11
9 января 2022
Стук The Knock
Сезон 4 Серия 12
23 января 2022
Сражайся или беги Fight or Flight
Сезон 4 Серия 13
30 января 2022
Дальний выстрел Long shot
Сезон 4 Серия 14
27 февраля 2022
Список хитов Hit List
Сезон 4 Серия 15
6 марта 2022
Настоящее преступление Real Crime
Сезон 4 Серия 16
13 марта 2022
Кодирование Coding
Сезон 4 Серия 17
3 апреля 2022
Предатели Backstabbers
Сезон 4 Серия 18
10 апреля 2022
Симона Simone
Сезон 4 Серия 19
24 апреля 2022
Энерво Enervo
Сезон 4 Серия 20
1 мая 2022
День матери Mother's Day
Сезон 4 Серия 21
8 мая 2022
День в дыре Day In the Hole
Сезон 4 Серия 22
15 мая 2022
