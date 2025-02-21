Меню
Фанаты сериала «Новичок», ликуйте: 3 похожих проекта про полицейских — у №1 и 2 рейтинг даже выше
Захватывающие расследования и крутые персонажи обеспечены.
Написать
21 февраля 2025 19:05
Понравился сериал «Новичок»? Вот еще 7 похожих проектов — у всех высокий рейтинг
А в №5 в главной роли снова Нэйтан Филлион.
Написать
25 декабря 2024 15:13
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
