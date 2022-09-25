Новичок 2018, 5 сезон

The Rookie 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Новичок»

В 5 сезоне сериала «Новичок» приключения Джона Нолана – самого старшего новичка в полиции Лос-Анджелеса – продолжаются. В возрасте, когда большая часть сотрудников правоохранительных органов уже построила свою карьеру, Нолан сделал лишь первый шаг к мечте. Для этого он отказался от комфортной жизни в маленьком городке и переехал в Лос-Анджелес. Теперь, в окружении новичков, которые на 20 лет моложе его, Нолану предстоит показать, чего он стоит на самом деле. Напомним, в финале предыдущего сезона офицер Нолан вынужден провести неделю в одиночной камере в тихом приграничном городке вместе с местным молодым офицером. 

8.4
8 IMDb

Удвоить ставку Double Down
Сезон 5 Серия 1
25 сентября 2022
День труда Labor Day
Сезон 5 Серия 2
2 октября 2022
Твердый краситель Dye Hard
Сезон 5 Серия 3
9 октября 2022
Выбор The Choice
Сезон 5 Серия 4
16 октября 2022
Беглец The Fugitive
Сезон 5 Серия 5
23 октября 2022
Расплата The Reckoning
Сезон 5 Серия 6
30 октября 2022
Перекрестный огонь Crossfire
Сезон 5 Серия 7
6 ноября 2022
Ошейник The Collar
Сезон 5 Серия 8
4 декабря 2022
Забрать Take Back
Сезон 5 Серия 9
4 декабря 2022
Список The List
Сезон 5 Серия 10
3 января 2023
Нагие и мертвые The Naked and the Dead
Сезон 5 Серия 11
10 января 2023
Уведомление о смерти Death Notice
Сезон 5 Серия 12
17 января 2023
Папа-полицейский Daddy Cop
Сезон 5 Серия 13
24 января 2023
Смертный приговор Death Sentence
Сезон 5 Серия 14
31 января 2023
Ботаник The Con
Сезон 5 Серия 15
14 февраля 2023
Подвергнутый Exposed
Сезон 5 Серия 16
21 февраля 2023
Враг внутри The Enemy Within
Сезон 5 Серия 17
28 февраля 2023
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 5 Серия 18
21 марта 2023
Дыра в мире A Hole In the World
Сезон 5 Серия 19
28 марта 2023
С.Т.Р. S.T.R.
Сезон 5 Серия 20
18 апреля 2023
Погружаясь под... Going Under
Сезон 5 Серия 21
25 апреля 2023
В осаде Under Siege
Сезон 5 Серия 22
2 мая 2023
