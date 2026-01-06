Новичок 2018, 8 сезон

The Rookie 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 6 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Новичок

Чешский мат Czech Mate
Сезон 8 Серия 1
6 января 2026
Быстрый Энди Fast Andy
Сезон 8 Серия 2
13 января 2026
Красное место The Red Place
Сезон 8 Серия 3
20 января 2026
Сбежать Cut and Run
Сезон 8 Серия 4
26 января 2026
Сеть The Network
Сезон 8 Серия 5
2 февраля 2026
Сжечь ради любви Burn 4 Love
Сезон 8 Серия 6
9 февраля 2026
Баха Baja
Сезон 8 Серия 7
16 февраля 2026
Гранд-кража самолета Grand Theft Aircraft
Сезон 8 Серия 8
23 февраля 2026
Развлечения и игры Fun and Games
Сезон 8 Серия 9
2 марта 2026
Его звали Мартин His Name Was Martin
Сезон 8 Серия 10
9 марта 2026
Последствия Aftermath
Сезон 8 Серия 11
16 марта 2026
Шпионские игры Spy Games
Сезон 8 Серия 12
23 марта 2026
Мыслитель The Thinker
Сезон 8 Серия 13
30 марта 2026
Тигр медведь Tiger Bear
Сезон 8 Серия 14
6 апреля 2026
Выжить на улицах Survive the Streets
Сезон 8 Серия 15
13 апреля 2026
Вне времени Out of Time
Сезон 8 Серия 16
20 апреля 2026
Двойник Dead Ringer
Сезон 8 Серия 17
27 апреля 2026
Бандит The Bandit
Сезон 8 Серия 18
4 мая 2026
