Новичок 2018, 8 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
The Rookie
16+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
6 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
18
Продолжительность сезона
13 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
20
голосов
8
IMDb
Список серий сериала Новичок
График выхода всех сериалов
Чешский мат
Czech Mate
Сезон 8
Серия 1
6 января 2026
Быстрый Энди
Fast Andy
Сезон 8
Серия 2
13 января 2026
Красное место
The Red Place
Сезон 8
Серия 3
20 января 2026
Сбежать
Cut and Run
Сезон 8
Серия 4
26 января 2026
Сеть
The Network
Сезон 8
Серия 5
2 февраля 2026
Сжечь ради любви
Burn 4 Love
Сезон 8
Серия 6
9 февраля 2026
Баха
Baja
Сезон 8
Серия 7
16 февраля 2026
Гранд-кража самолета
Grand Theft Aircraft
Сезон 8
Серия 8
23 февраля 2026
Развлечения и игры
Fun and Games
Сезон 8
Серия 9
2 марта 2026
Его звали Мартин
His Name Was Martin
Сезон 8
Серия 10
9 марта 2026
Последствия
Aftermath
Сезон 8
Серия 11
16 марта 2026
Шпионские игры
Spy Games
Сезон 8
Серия 12
23 марта 2026
Мыслитель
The Thinker
Сезон 8
Серия 13
30 марта 2026
Тигр медведь
Tiger Bear
Сезон 8
Серия 14
6 апреля 2026
Выжить на улицах
Survive the Streets
Сезон 8
Серия 15
13 апреля 2026
Вне времени
Out of Time
Сезон 8
Серия 16
20 апреля 2026
Двойник
Dead Ringer
Сезон 8
Серия 17
27 апреля 2026
Бандит
The Bandit
Сезон 8
Серия 18
4 мая 2026
