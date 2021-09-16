В 1 сезоне сериала «Платформа» собраны пять отдельных историй, никак не связанных друг с другом ни сюжетом, ни героями. Впрочем, серии объединяет одна тема — сатира на современное общество и его повадки. Так, в первом сюжете рассказывается о некой даме, которая становится одержима случайным комментарием во всемирной сети. Второй эпизод фокусируется на миллионере, разрабатывающем страшный план мести своему обидчику. Третья серия расскажет о постыдном домашнем видео, способном спасти невинного человека от страшной судьбы.