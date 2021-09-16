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Платформа 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Платформа
Киноафиша Сериалы Платформа Сезоны Сезон 1

The Premise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Платформа»

В 1 сезоне сериала «Платформа» собраны пять отдельных историй, никак не связанных друг с другом ни сюжетом, ни героями. Впрочем, серии объединяет одна тема — сатира на современное общество и его повадки. Так, в первом сюжете рассказывается о некой даме, которая становится одержима случайным комментарием во всемирной сети. Второй эпизод фокусируется на миллионере, разрабатывающем страшный план мести своему обидчику. Третья серия расскажет о постыдном домашнем видео, способном спасти невинного человека от страшной судьбы.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Платформа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Социальная справедливость секс видео Social Justice Sex Tape
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2021
Минута молчания Moment of Silence
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2021
Баллада о Джесси Уилере The Ballad of Jesse Wheeler
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2021
Комментатор The Commenter
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2021
Анальная пробка Butt Plug
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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