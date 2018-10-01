В 1 сезоне 11 серии сериала «Соседство», будучи директором школы, Джемма организует свой первый благотворительный сбор средств, а Тина хочет ей помочь. Тем временем Дэйв и Келвин пытаются выиграть приз для его мамы.
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