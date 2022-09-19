Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Соседство 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Соседство
Киноафиша Сериалы Соседство Сезоны Сезон 5
The Neighborhood
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Соседство»

В 5 сезоне сериала «Соседство» Джонсоны и Батлеры продолжают дружить семьями, несмотря на все внешние и культурные различия. Афроамериканец Кэлвин Батлер – типичный представитель Лос-Анджелеса, замкнутый и недоверчивый человек, всегда готовый в случае чего постоять за своих родных. А его белый лучший друг Дэйв Джонсон – веселый, позитивный и слегка наивный парень, перебравшийся с женой из Мичигана. Герои сталкиваются с неразрешимыми, на первый взгляд, противоречиями, но им всегда удается сохранить мир. Дэйв и Джемма беспокоятся о воспитании Гровера в непривычной для него среде, а Кэлвин то делает ремонт, то ловит грабителей.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Соседство

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Добро пожаловать обратно в соседство Welcome Back to the Neighborhood
Сезон 5 Серия 1
19 сентября 2022
Добро пожаловать на Пит-Стоп! Чем я могу вам помочь? Welcome to the Pit Stop How May I Help You
Сезон 5 Серия 2
26 сентября 2022
Добро пожаловать в игру с мячом Welcome to the Ballgame
Сезон 5 Серия 3
3 октября 2022
Добро пожаловать на новый курс Welcome to the New Deal
Сезон 5 Серия 4
10 октября 2022
Добро пожаловать в искусство переговоров Welcome to the Art of Negotiation
Сезон 5 Серия 5
17 октября 2022
Добро пожаловать на горячую перспективу Welcome to the Hot Prospect
Сезон 5 Серия 6
24 октября 2022
Добро пожаловать в разорение Welcome to the Splurge
Сезон 5 Серия 7
14 ноября 2022
Добро пожаловать в то, что раньше было соседством Welcome to What Used to be the Neighborhood
Сезон 5 Серия 8
21 ноября 2022
Добро пожаловать в то, что раньше было районом Welcome to What Used to be the Neighborhood
Сезон 5 Серия 9
5 декабря 2022
Добро пожаловать в побег Welcome to the Getaway
Сезон 5 Серия 10
16 января 2023
Добро пожаловать в Кукурузную нору Welcome to the Cornhole
Сезон 5 Серия 11
23 января 2023
Добро пожаловать на мальчишник Welcome to the Bachelor Party
Сезон 5 Серия 12
6 февраля 2023
Добро пожаловать на последний танец Welcome to the Last Dance
Сезон 5 Серия 13
13 февраля 2023
Добро пожаловать в новые начинания Welcome to New Beginnings
Сезон 5 Серия 14
27 февраля 2023
Добро пожаловать в следующее большое событие Welcome to the Next Big Thing
Сезон 5 Серия 15
13 марта 2023
Добро пожаловать в джунгли Welcome to the Jungle
Сезон 5 Серия 16
20 марта 2023
Добро пожаловать на веху Welcome to the Milestone
Сезон 5 Серия 17
10 апреля 2023
Добро пожаловать в будущее Welcome to the Future
Сезон 5 Серия 18
17 апреля 2023
Добро пожаловать в новый До Welcome to the New Do
Сезон 5 Серия 19
1 мая 2023
Добро пожаловать в другой район Welcome to the Other Neighborhood
Сезон 5 Серия 20
8 мая 2023
Добро пожаловать в отцовство Welcome to the Fatherhood
Сезон 5 Серия 21
15 мая 2023
Добро пожаловать на премьеру Welcome to the Opening Night
Сезон 5 Серия 22
22 мая 2023
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше