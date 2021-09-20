Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Соседство 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Соседство
Киноафиша Сериалы Соседство Сезоны Сезон 4
The Neighborhood
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Соседство»

В 4 сезоне сериала «Соседство» приключения Джонсонов продолжаются. Дэйв приступает к изучению своего генеалогического древа и вскоре делает удивительное открытие: они с Кэлвином больше, чем просто соседи. Тина предлагает помощь Джемме, которая с утра чувствовала себя плохо. В это же время ее посещает неожиданная идея. Тем временем Марти кардинально преображается, чтобы произвести впечатление на свою прошлую любовь. Джемма нанимает Алексис в качестве преподавателя в школу. Тина быстро начинает подозревать, что новая учительница может быть не совсем той, за кого пытается себя выдать.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Соседство

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Добро пожаловать в семью Welcome to the Family
Сезон 4 Серия 1
20 сентября 2021
Добро пожаловать на мероприятие Welcome To The Intervention
Сезон 4 Серия 2
27 сентября 2021
Добро пожаловать к сестре от другого мистера Welcome To The Sister From Another Mister
Сезон 4 Серия 3
4 октября 2021
Добро пожаловать на крыльцо, пират! Welcome To The Porch Pirate
Сезон 4 Серия 4
11 октября 2021
Добро пожаловать на ваш матч Welcome To Your Match
Сезон 4 Серия 5
18 октября 2021
Добро пожаловать в дом с привидениями Welcome To The Haunting
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 2021
Добро пожаловать в Бывшие файлы Welcome to the Ex-Files
Сезон 4 Серия 7
8 ноября 2021
Добро пожаловать в семейный бизнес Welcome to the Family Business
Сезон 4 Серия 8
29 ноября 2021
Добро пожаловать в разорение Welcome to the Splurge
Сезон 4 Серия 9
6 декабря 2021
Добро пожаловать в жюри присяжных Welcome to Jury Duty
Сезон 4 Серия 10
3 января 2022
Добро пожаловать в нокаут Welcome to the Knockout
Сезон 4 Серия 11
17 января 2022
Добро пожаловать в Большой мир Welcome to the Big One
Сезон 4 Серия 12
24 января 2022
Добро пожаловать в Разбивку Welcome to the Stakeout
Сезон 4 Серия 13
28 февраля 2022
Добро пожаловать в Большие-маленькие лиги Welcome to the Big Little Leagues
Сезон 4 Серия 14
7 марта 2022
Добро пожаловать на реконструкцию Welcome to the Remodel
Сезон 4 Серия 15
14 марта 2022
Добро пожаловать в Мужской кодекс Welcome to the Man Code
Сезон 4 Серия 16
21 марта 2022
Добро пожаловать в братские деньги, братские проблемы Welcome to Bro Money, Bro Problems
Сезон 4 Серия 17
28 марта 2022
Добро пожаловать во вражду Welcome to the Feud
Сезон 4 Серия 18
18 апреля 2022
Добро пожаловать в Квинсеанеру Welcome to the Quinceañera
Сезон 4 Серия 19
2 мая 2022
Добро пожаловать в мамину драму Welcome to the Mama Drama
Сезон 4 Серия 20
9 мая 2022
Добро пожаловать к девушкам мечты Welcome to the Dream Girls
Сезон 4 Серия 21
16 мая 2022
Добро пожаловать на ринг Welcome to the Ring
Сезон 4 Серия 22
23 мая 2022
График выхода всех сериалов
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Почему в СССР все пододеяльники были с ромбом посередине, а сейчас — нет: секрет, который к моде не имеет отношения
Гаишник хочет проверить тонировку: когда можно слать законно, а когда — 15 суток за отказ. Объясняет автоюрист
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
«Хлопнуть по рюмашке» не предлагаю, но тест по «Покровским воротам» пройти советую: 5 вопросов сложных, 1 – легче не придумаешь
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше