Соседство 2018 - 2026, 8 сезон
The Neighborhood
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
13 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
20
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Соседство
Добро пожаловать в новую нормальность
Welcome to the New Normals
Сезон 8
Серия 1
13 октября 2025
Добро пожаловать в мир сокращения штатов
Welcome to the Downsizing
Сезон 8
Серия 2
20 октября 2025
Добро пожаловать в Spades
Welcome to Spades
Сезон 8
Серия 3
27 октября 2025
Добро пожаловать в «Семейные ценности»
Welcome to Family Value
Сезон 8
Серия 4
3 ноября 2025
Добро пожаловать в новые горизонты
Welcome to New Horizons
Сезон 8
Серия 5
10 ноября 2025
Добро пожаловать на Аллею роз
Welcome to the Walk of Roses
Сезон 8
Серия 6
17 ноября 2025
Добро пожаловать в «Младенцы и вода из ванны»
Welcome to Babies and Bathwater
Сезон 8
Серия 7
1 декабря 2025
Добро пожаловать в «Секреты и Санта»
Welcome to Secrets and Santa
Сезон 8
Серия 8
8 декабря 2025
Добро пожаловать в Жуж
Welcome to the Zhuzh
Сезон 8
Серия 9
23 февраля 2026
Добро пожаловать в обман
Welcome to the Hoodwink
Сезон 8
Серия 10
2 марта 2026
Добро пожаловать в раздел «Безопасность для детей»
Welcome to The Baby Proofing
Сезон 8
Серия 11
9 марта 2026
Добро пожаловать в «Убийство на море»
Welcome to Murder at Sea
Сезон 8
Серия 12
16 марта 2026
Добро пожаловать в цирк с двумя манежами
Welcome to the Two-Ring Circus
Сезон 8
Серия 13
23 марта 2026
Добро пожаловать в раздел «Что мы делаем ради любви»
Welcome to the Things We Do for Love
Сезон 8
Серия 14
30 марта 2026
Добро пожаловать в «Выходной день Джеммы Джонсон»
Welcome to Gemma Johnson's Day Off
Сезон 8
Серия 15
6 апреля 2026
Прощальный выпуск
A Farewell Special
Сезон 8
Серия 16
13 апреля 2026
Добро пожаловать в «Точку перелома»
Welcome to the Breaking Point
Сезон 8
Серия 17
20 апреля 2026
Добро пожаловать в чат
Welcome to the Chat
Сезон 8
Серия 18
27 апреля 2026
Добро пожаловать в Каламазу?
Welcome to Kalamazoo?
Сезон 8
Серия 19
4 мая 2026
Добро пожаловать в прощание
Welcome to Goodbye
Сезон 8
Серия 20
11 мая 2026
