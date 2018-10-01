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Киноафиша Сериалы Соседство Сезоны Сезон 1 Серия 20

Соседство 2018 20 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Соседство»
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 1 октября 2018
Welcome to the Repipe
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2018
Welcome to the Spare Key
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2018
Welcome to the Housewarming
Сезон 1 / Серия 4 22 октября 2018
Welcome to Game Night
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2018
Welcome to the Anniversary
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2018
Welcome to the Barbershop
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2018
Welcome to Thanksgiving
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2018
Welcome to the Dinner Guest
Сезон 1 / Серия 9 3 декабря 2018
Welcome to the Stolen Sneakers
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2018
Welcome to the Fundraiser
Сезон 1 / Серия 11 17 декабря 2018
Welcome to Grover's Birthday
Сезон 1 / Серия 12 14 января 2019
Добро пожаловать на ночь боёв
Сезон 1 / Серия 13 4 февраля 2019
Добро пожаловать на гаражную распродажи
Сезон 1 / Серия 14 11 февраля 2019
Добро пожаловать на работу Малкольма
Сезон 1 / Серия 15 18 февраля 2019
Добро пожаловать в большой возврат
Сезон 1 / Серия 16 25 февраля 2019
Добро пожаловать, в набор высоты
Сезон 1 / Серия 17 11 марта 2019
Добро пожаловать в Логан # 2
Сезон 1 / Серия 18 25 марта 2019
Добро пожаловать в поход
Сезон 1 / Серия 19 1 апреля 2019
Добро пожаловать в Репасс
Сезон 1 / Серия 20 15 апреля 2019
Добро пожаловать в разговор
Сезон 1 / Серия 21 22 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Соседство» Келвин устраивает поминки по скончавшемуся соседу, который, впрочем, никому не нравился в спальном районе. Этот памятный вечер побуждает Дэйва излить друзьям свою душу. 

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