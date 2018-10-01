В 1 сезоне 20 серии сериала «Соседство» Келвин устраивает поминки по скончавшемуся соседу, который, впрочем, никому не нравился в спальном районе. Этот памятный вечер побуждает Дэйва излить друзьям свою душу.
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