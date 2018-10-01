Соседство 2018, 1 сезон

The Neighborhood
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соседство»

В 1 сезоне «Соседства», переехав из маленького городка штата Мичиган, Дэйв Джонсон покупает для своей семьи новый дом в Лос-Анджелесе и сталкивается с ворчливым соседом по имени Келвин. Он переживает за то, что новые белые соседи могут нарушить привычный уклад жизни афроамериканского района. Дэйв постоянно обращается к нему то с просьбой о помощи, то с приглашением на вечеринку. Несмотря на раздражение, Келвину все равно приходится переступать через себя и контактировать с новоиспеченным соседом.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Соседство

Сезон 1
Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2018
Welcome to the Repipe
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2018
Welcome to the Spare Key
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2018
Welcome to the Housewarming
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2018
Welcome to Game Night
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2018
Welcome to the Anniversary
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2018
Welcome to the Barbershop
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2018
Welcome to Thanksgiving
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2018
Welcome to the Dinner Guest
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2018
Welcome to the Stolen Sneakers
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2018
Welcome to the Fundraiser
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2018
Welcome to Grover's Birthday Welcome to Grover's Birthday
Сезон 1 Серия 12
14 января 2019
Добро пожаловать на ночь боёв Welcome to Fight Night
Сезон 1 Серия 13
4 февраля 2019
Добро пожаловать на гаражную распродажи Welcome to the Yard Sale
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2019
Добро пожаловать на работу Малкольма Welcome to Malcolm's Job
Сезон 1 Серия 15
18 февраля 2019
Добро пожаловать в большой возврат Welcome to the Big Payback
Сезон 1 Серия 16
25 февраля 2019
Добро пожаловать, в набор высоты Welcome to the Climb
Сезон 1 Серия 17
11 марта 2019
Добро пожаловать в Логан # 2 Welcome to Logan #2
Сезон 1 Серия 18
25 марта 2019
Добро пожаловать в поход Welcome to the Camping Trip
Сезон 1 Серия 19
1 апреля 2019
Добро пожаловать в Репасс Welcome to the Repass
Сезон 1 Серия 20
15 апреля 2019
Добро пожаловать в разговор Welcome to the Conversation
Сезон 1 Серия 21
22 апреля 2019
