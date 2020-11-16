Соседство 2018, 3 сезон

The Neighborhood
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Соседство»

В 3 сезоне сериала «Соседство» действие разворачивается вокруг семей Джонсонов и Батлеров, которые живут в небольшом пригороде Лос-Анджелеса. Джонсоны считаются новичками в этом районе: они приобрели свой небольшой, но уютный домик совсем недавно. Кроме того, Дэйв, его жена Джемма и сын Гловер существенно отличаются от большей части местных жителей своим цветом кожи — они белые. К счастью, благодаря гостеприимности Батлеров новоселам удается более-менее наладить отношения со всеми соседями. Однако дружба между двумя абсолютно разными семьями неожиданно порождает миллионы забавных бытовых ситуаций.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Соседство

Welcome to the Movement
Сезон 3 Серия 1
16 ноября 2020
Welcome To The Election
Сезон 3 Серия 2
23 ноября 2020
Welcome To Couples Therapy
Сезон 3 Серия 3
30 ноября 2020
Welcome To The Rooster
Сезон 3 Серия 4
7 декабря 2020
Welcome To The Road Trip
Сезон 3 Серия 5
14 декабря 2020
Welcome To The Turnaround
Сезон 3 Серия 6
4 января 2021
Welcome to the Motorcycle
Сезон 3 Серия 7
18 января 2021
Welcome to the Property
Сезон 3 Серия 8
25 января 2021
Welcome To The Shakedown
Сезон 3 Серия 9
8 февраля 2021
Welcome To The Procedure
Сезон 3 Серия 10
22 февраля 2021
Welcome To The Dad Band
Сезон 3 Серия 11
8 марта 2021
Welcome To The Treehouse
Сезон 3 Серия 12
15 марта 2021
Welcome to the Art Class
Сезон 3 Серия 13
12 апреля 2021
Welcome to the Hero
Сезон 3 Серия 14
19 апреля 2021
Welcome to the Challenge
Сезон 3 Серия 15
26 апреля 2021
Welcome to the Test Run
Сезон 3 Серия 16
3 мая 2021
Welcome to the Invasion
Сезон 3 Серия 17
10 мая 2021
Welcome to the Surprise
Сезон 3 Серия 18
17 мая 2021
