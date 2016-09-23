В 1 сезоне 6 серии сериала «К2 — Телохранитель» у Чжэ Ха появляется возможность узнать подробнее о прошлом Ю Чжин. Анна в форме охранника сбегает из дома, чтобы разыскать своего отца, и встречает мужчину со второй супругой в церкви во время службы.