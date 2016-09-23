В 1 сезоне 3 серии сериала «К2 — Телохранитель» Чан Сэ Чжун использует покушение на убийство супруги в свою пользу, чтобы продолжить предвыборную кампанию. Руководитель Чжо предлагает бывшему спецназовцу работать в компании семейства Чан.
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