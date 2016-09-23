В 1 сезоне 10 серии сериала «К2 — Телохранитель» на съёмках телепередачи Анна обращается к общественности с просьбой помочь ей больше выяснить о гибели родной матери. Расследование спекуляций компании семьи Ю Чжин принимает неожиданный поворот.
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