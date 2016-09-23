В 1 сезоне 9 серии сериала «К2 — Телохранитель» Анна знакомится с ещё одним членом семьи, который может сильно изменить её жизнь. Ю Чжин пытается разобраться с последствиями скандала, а Чжэ Ха получает новое предложение о работе.