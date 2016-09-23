В 1 сезоне 4 серии сериала «К2 — Телохранитель» Ю Чжин убеждает Чжэ Ха, что они оба смогут извлечь пользу из совместной работы, хотя парень не подходит для компании семьи Чан. Анна продолжает страдать от панического расстройства.