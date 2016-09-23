В 1 сезоне 11 серии сериала «К2 — Телохранитель» убийство политика проходит не по плану, однако Ю Чжин удаётся использовать происшествие в пользу супруга и предвыборной кампании. Чжэ Ха сближается с Анной и заключает сделку с политиком Паком.