В 1 сезоне 1 серии сериала «К2 — Телохранитель» после предательства товарища во время миссии Чжэ Ха вынужден скрываться за границей от бывшего начальства. Молодой человек спасает Чан Сэ Чжуна, члена Генеральной Ассамблеи, от наёмных убийц.