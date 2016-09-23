В 1 сезоне 1 серии сериала «К2 — Телохранитель» после предательства товарища во время миссии Чжэ Ха вынужден скрываться за границей от бывшего начальства. Молодой человек спасает Чан Сэ Чжуна, члена Генеральной Ассамблеи, от наёмных убийц.
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