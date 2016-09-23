В 1 сезоне 12 серии сериала «К2 — Телохранитель» Анна просит председателя Чхве отыскать виновного в смерти родной матери. Пост в интернете становится вирусным, что приводит к повторному расследованию гибели Хэ Рин и угрозе ареста Ю Чжин.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail