В 1 сезоне 13 серии сериала «К2 — Телохранитель» Ю Чжин пытается убедить Анну покинуть страну. Комментарий Сэ Чжуна по поводу внезапного заявления супруги оказывается недостаточным, чтобы защитить репутацию кандидата в президенты.
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