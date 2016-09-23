В 1 сезоне 15 серии сериала «К2 — Телохранитель» Ю Чжин не собирается отказываться от своей подпольной организации без последнего боя. Чжэ Ха соглашается отдать Пак Кван Су флэш-карту с компроматом, чтобы спасти возлюбленную от гибели.