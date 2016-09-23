В 1 сезоне 14 серии сериала «К2 — Телохранитель» Чжэ Ха пытается раздобыть флэш-карту Ким Сок Хана, однако получает тяжелое ранение. Главный конкурент Сэ Чжуна решает воспользоваться скандалом, чтобы обанкротить компанию семейства Чан.
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