В 1 сезоне 2 серии сериала «К2 — Телохранитель» председатель Пак пытается разыскать Чжэ Ха, который находится в бегах после секретной военной миссии. Ю Чжин, супруга Сэ Чжуна, приказывает срочно доставить в Корею свою приёмную дочь Анну.
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