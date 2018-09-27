В 1 сезоне 3 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ким Бон пытается найти общий язык с озорными детьми и расследует загадочную гибель супруга Э Рин. Мужчина сталкивается с бывшим коллегой из нацразведки и обнаруживает, что район прослушивается.
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