В 1 сезоне 10 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ён Тэ рассказывает Ким Бону и Чжи Ён о серийных номерах сумок и своём начальнике. Национальная разведывательная служба оказывает содействие Сон Ми в расследовании дела её мужа.