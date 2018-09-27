В 1 сезоне 10 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ён Тэ рассказывает Ким Бону и Чжи Ён о серийных номерах сумок и своём начальнике. Национальная разведывательная служба оказывает содействие Сон Ми в расследовании дела её мужа.
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