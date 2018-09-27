В 1 сезоне 2 серии сериала «Териус у меня за спиной» все местные домоседы объединяются, чтобы разыскать активных близнецов. Э Рин удаётся найти работу секретаря, а Ким Бон предлагает молодой вдове нанять его в качестве няни.