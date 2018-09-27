В 1 сезоне 12 серии сериала «Териус у меня за спиной» после преследования Э Рин приходится скрываться на острове Чеджу вместе с родственниками. Ён Тэ залегает на дно, а Ын Ха обнаруживает флешкарту из песочных часов.
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