В 1 сезоне 7 серии сериала «Териус у меня за спиной» замдиректора Квон Ён Силь отправляется проверить свои подозрения в спекуляциях фирмы. Огромный счёт за электричество компании удивляет Э Рин, и она решает провести самостоятельное расследование.