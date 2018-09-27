В 1 сезоне 7 серии сериала «Териус у меня за спиной» замдиректора Квон Ён Силь отправляется проверить свои подозрения в спекуляциях фирмы. Огромный счёт за электричество компании удивляет Э Рин, и она решает провести самостоятельное расследование.
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