В 1 сезоне 16 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ён Тэ получает неожиданный звонок от Чон Сана. Преступник раскрывает свои планы в Швейцарии, и мужчина помогает национальной разведывательной службе добраться до бывшего шефа.