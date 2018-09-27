В 1 сезоне 9 серии сериала «Териус у меня за спиной» благодаря помощи агента Ю Чжи Ён молодой вдове удаётся спасти Ким Бона из ловушки. Ён Тэ скрывается от преследования, однако он отправляет сообщение бывшему шпиону с просьбой о встрече.
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