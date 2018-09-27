В 1 сезоне 5 серии сериала «Териус у меня за спиной» Э Рин удаётся найти выход из сложного положения в офисе, однако начальник всё равно её увольняет. Ким Бон предлагает девушке устроиться на работу в компанию по производству роскошных сумок.
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