В 1 сезоне 5 серии сериала «Териус у меня за спиной» Э Рин удаётся найти выход из сложного положения в офисе, однако начальник всё равно её увольняет. Ким Бон предлагает девушке устроиться на работу в компанию по производству роскошных сумок.