В 1 сезоне 13 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ким Бон объединяется с Ён Тэ, чтобы выяснить, кто скрывается за таинственным голосом. Э Рин вынуждена согласиться на рискованную миссию ради ареста убийцы её супруга.
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