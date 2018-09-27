В 1 сезоне 13 серии сериала «Териус у меня за спиной» Ким Бон объединяется с Ён Тэ, чтобы выяснить, кто скрывается за таинственным голосом. Э Рин вынуждена согласиться на рискованную миссию ради ареста убийцы её супруга.