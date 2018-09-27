В 1 сезоне 15 серии сериала «Териус у меня за спиной» список членов террористической банды ставит под удар её главного руководителя и основателя. Тем временем Ким Бон сталкивается в схватке с убийцей Чхве Ён Гёна.
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