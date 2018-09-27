В 1 сезоне 6 серии сериала «Териус у меня за спиной» странности в поведении Ким Бона заставляют Э Рин и её приятелей задуматься, чем мужчина занимался в прошлом. Директор J International наносит неожиданный визит в компанию по производству сумок.