В 1 сезоне 6 серии сериала «Териус у меня за спиной» странности в поведении Ким Бона заставляют Э Рин и её приятелей задуматься, чем мужчина занимался в прошлом. Директор J International наносит неожиданный визит в компанию по производству сумок.
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