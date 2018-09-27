В 1 сезоне 8 серии сериала «Териус у меня за спиной» расследование Э Рин заставляет Ким Бона раскрыть девушке свою настоящую личность. Генеральный директор J International Чжин Ён Тэ приезжает на работу, где его ждёт неприятный сюрприз.