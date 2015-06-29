В 5 сезоне 6 серии сериала «Оборотень» прочтение книги пагубно отражается на психическом состоянии Скотта, Стайлза и Лидии. Их преследуют странные видения из прошлого, после чего стая раскрывает истинные мотивы Ужасных Докторов.
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