В 5 сезоне 9 серии сериала «Оборотень» обеспокоенность Лиама усиливается, ведь Хейден — неудавшийся эксперимент, за которым непременно явятся Ужасные Доктора. Между тем Лидия и Стайлз выясняют неожиданную информацию о Джордане Пэррише.
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